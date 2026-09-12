Bakan Göktaş 'İyilik Var'ı A Haber'de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak | Video

12 Eylül 2026 14:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacak “İyilik Var” dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci’nin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin sisteme dahil olacağını belirtti. “İyilik Kapısı” ile esnaf ve hayırseverler de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek sunabilecek.