Bakan Göktaş 'İyilik Var'ı A Haber'de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak | Video
12 Eylül 2026 14:56
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacak “İyilik Var” dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci’nin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin sisteme dahil olacağını belirtti. “İyilik Kapısı” ile esnaf ve hayırseverler de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek sunabilecek.
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