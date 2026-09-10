İsmail Kartal’a su şişesi fırlatıldı! O anlar kamerada!
10 Eylül 2026 23:59
Fenerbahçe-Roma maçında İsmail Kartal’a tribünden su şişesi atıldığı an ortaya çıktı.
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