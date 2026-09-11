Video Haber Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye rest mi? | Video
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye rest mi? | Video

Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye rest mi? | Video

11 Eylül 2026 10:48

Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye rest mi? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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