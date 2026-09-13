Seda Sayan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddialarını böyle yalanladı

13 Eylül 2026 23:53

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bugün konser verdi. Seda Sayan, konser öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteciler, şarkıcıya 4 reklam filminden 200 milyon TL kazandığı yönündeki iddiaları sordu. İşte Seda Sayan’ın o iddialara cevabı!