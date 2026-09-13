Video Yaşam Esenler'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi! | Video
Esenler'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi! | Video

Esenler'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi! | Video

13 Eylül 2026 17:29

Esenler TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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