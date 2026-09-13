‘Başkomiserim’ deyip tartıştığı sürücünün önünü kesen şahıs market çalışanı çıktı: Olay anı kamerada
13 Eylül 2026 15:37
Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik tartışması akıllara durgunluk verdi. Tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, kendisini ‘başkomiser’ olarak tanıtarak ehliyet ve ruhsat isteyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin gerçek mesleği şaşkınlık yaratırken, olay araç içi kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
00:48
03:28
Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın askeri bölgeye sıçradı | Video 13.09.2026 | 14:49
08:12
00:20
03:22
Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? | Video 13.09.2026 | 13:23
02:35
Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video 13.09.2026 | 13:19
00:13
Yalova’da kara yolunda motosikletle ters yönde ilerleyen sürücü kamerada 13.09.2026 | 13:10
02:18
Mersin'deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video 13.09.2026 | 12:22
01:09
Mardin'de park halindeki kamyon alev topuna döndü | Video 13.09.2026 | 11:58
01:08
00:19
01:25
Zonguldak'ta park halindeki araç alev alev yandı | Video 13.09.2026 | 09:55
00:49
00:33
Esenyurt'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video 12.09.2026 | 16:31
04:32
00:15
02:10
01:34