‘Başkomiserim’ deyip tartıştığı sürücünün önünü kesen şahıs market çalışanı çıktı: Olay anı kamerada

13 Eylül 2026 15:37

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik tartışması akıllara durgunluk verdi. Tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, kendisini ‘başkomiser’ olarak tanıtarak ehliyet ve ruhsat isteyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin gerçek mesleği şaşkınlık yaratırken, olay araç içi kamerasına yansıdı.