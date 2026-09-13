Yalova’da kara yolunda motosikletle ters yönde ilerleyen sürücü kamerada
13 Eylül 2026 13:16
Yalova-İzmit kara yolunun Dörtyol mevkisinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı’na kadar ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde motosiklet sürücüsü ters yöne girdi. Sürücü, araçların geliş yönünün aksine ilerleyerek adliye kavşağına kadar devam etti. Trafikte tehlikeli yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kara yolunda ters yönde ilerlediği görüldü.
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