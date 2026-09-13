Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? | Video
13 Eylül 2026 13:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra CHP ve Yeni Parti tarafından eleştirilere maruz kalan Mansur Yavaş'ın istifa hazırlığında olduğu dillendiriliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son bilgileri aktardı...
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