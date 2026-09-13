Video Yaşam Bakan Kurum paylaştı: Başvurular yarın başlıyor! İşte örnek uygun fiyatlı kiralık konutlar | Video
Bakan Kurum paylaştı: Başvurular yarın başlıyor! İşte örnek uygun fiyatlı kiralık konutlar | Video

Bakan Kurum paylaştı: Başvurular yarın başlıyor! İşte örnek uygun fiyatlı kiralık konutlar | Video

13 Eylül 2026 14:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun görüntülerini paylaşarak, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül- 25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicinin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, 2'nci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, 3'üncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve 4'üncü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan 'Konut / İşyeri Başvuru' hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

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