Çankırı ile Ankara sınırındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 13 Eylül 2026 15:34 Çankırı ve Ankara sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğü belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırında bulunan Işık Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye Ankara ve Çankırı'dan orman, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı söndürme çalışmalarına helikopterle de havadan destek verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek büyümesi önlendi.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.