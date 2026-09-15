‘Aşk ve Taht’tan yeni fragman: Bundan böyle benim savaş esirimsin!
15 Eylül 2026 21:31
atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından ilhamla hazırlanan ‘Aşk ve Taht’, ikinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Alaeddin taht mücadelesinin yanı sıra saray içindeki dengeler ile dışarıdan gelen tehditler arasında kalması göze çarpıyor.
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