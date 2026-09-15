Video Magazin Tuna geri döndü! Fatih Hürkan'dan yıllar sonra gelen Sihirli Annem nostaljisi... | Video
Tuna geri döndü! Fatih Hürkan'dan yıllar sonra gelen Sihirli Annem nostaljisi... | Video

Tuna geri döndü! Fatih Hürkan'dan yıllar sonra gelen Sihirli Annem nostaljisi... | Video

15 Eylül 2026 09:58

Bir dönemin çocuklarını ekran başında diken üstünde tutan Tuna karakteri, Fatih Hürkan’ın yıllar sonra yaptığı canlandırmayla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun değişen görünümüne rağmen aynı mimik ve enerjiyi koruması, Sihirli Annem hayranlarına nostaljik anlar yaşattı.

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