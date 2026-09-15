Tuna geri döndü! Fatih Hürkan'dan yıllar sonra gelen Sihirli Annem nostaljisi... | Video
15 Eylül 2026 09:58
Bir dönemin çocuklarını ekran başında diken üstünde tutan Tuna karakteri, Fatih Hürkan’ın yıllar sonra yaptığı canlandırmayla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun değişen görünümüne rağmen aynı mimik ve enerjiyi koruması, Sihirli Annem hayranlarına nostaljik anlar yaşattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
00:09
00:45
00:09
00:25
00:34
00:17
Seda Sayan 200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddialarını böyle yalanladı 13.09.2026 | 23:43
00:39
Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum! 13.09.2026 | 22:24
00:27
00:59
00:17
00:48
00:21
Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan konserinde böyle eğlendi | Video 12.09.2026 | 10:37
00:27
00:17
00:19
00:32
00:25
00:38
00:09
Brezilyalı eski futbolcu, Survivor şampiyonu Mert Nobre oğlunu evlendirdi 08.09.2026 | 19:30