Alina Boz’a eski rol arkadaşı Mahassine Merabet’ten kutlama: Sağlıkla gelsin prensesimiz!

15 Eylül 2026 00:20

Ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz günlerde beş aylık hamile olduğunu açıkladı. Alina Boz’un Kuruluş Orhan’da eski rol arkadaşı Mahassine Merabet, ünlü oyuncuyu hamileliği için kutladı. Kutlama yapan ikili o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar!