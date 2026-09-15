Alina Boz’a eski rol arkadaşı Mahassine Merabet’ten kutlama: Sağlıkla gelsin prensesimiz!
15 Eylül 2026 00:20
Ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz günlerde beş aylık hamile olduğunu açıkladı. Alina Boz’un Kuruluş Orhan’da eski rol arkadaşı Mahassine Merabet, ünlü oyuncuyu hamileliği için kutladı. Kutlama yapan ikili o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar!
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