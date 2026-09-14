Video Magazin 46 kilo olan sosyetik güzel Hande Demir’den yeni paylaşım: Her halimle mutluyum!
46 kilo olan sosyetik güzel Hande Demir’den yeni paylaşım: Her halimle mutluyum!

46 kilo olan sosyetik güzel Hande Demir’den yeni paylaşım: Her halimle mutluyum!

14 Eylül 2026 20:09

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, 46 kilo olduğu yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hande Demir, bugün kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündem oldu. İşte o paylaşım!

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