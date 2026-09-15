Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!

15 Eylül 2026 19:18

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada yaygın olan 80’ler akımına katıldı. Alişan, yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!