Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu!
15 Eylül 2026 19:18
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada yaygın olan 80’ler akımına katıldı. Alişan, yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı!
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