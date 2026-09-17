Sahnede kurtlarını döktü! Bülent Ersoy konserinde coştukça coştu… | Video
17 Eylül 2026 14:12
Sahne şovları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, bu kez dinleyicilerini bambaşka bir yönüyle karşıladı. Müziğin ritmine kendini kaptıran ve enerjisi bir an olsun düşmeyen usta sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde sergilediği performansla tüm bakışları üzerine topladı.
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