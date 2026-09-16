Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

16 Eylül 2026 23:21

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, korku dolu anlara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen söğüt ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.