Video Yaşam HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video
HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video

HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video

16 Eylül 2026 16:47

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek, uçağın kabiliyetlerini yerinde inceledi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve Orgeneral Dalkıran, HÜRKUŞ-II ile uçuşun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi.

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