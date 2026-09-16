HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek, uçağın kabiliyetlerini yerinde inceledi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün ve Orgeneral Dalkıran, HÜRKUŞ-II ile uçuşun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi.