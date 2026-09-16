Video Yaşam Elazığ'da bir şahıs sokak ortasında motosikletini ateşe verdi, başında bekledi | Video
Elazığ'da bir şahıs sokak ortasında motosikletini ateşe verdi, başında bekledi | Video

Elazığ'da bir şahıs sokak ortasında motosikletini ateşe verdi, başında bekledi | Video

16 Eylül 2026 09:22

Elazığ'da bir şahıs, sokak ortasında kendi motosikletini ateşe verdi. Başında bağırıp çağıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini sokak ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan motosikletin başında durarak bağırıp çağıran şahsı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ilk olarak sokakta güvenlik önlemi aldı. Ardından şahıs, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

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