Video Yaşam Kastamonu'da operasyon! Fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı... 2 gözaltı | Video
Kastamonu'da operasyon! Fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı... 2 gözaltı | Video

Kastamonu'da operasyon! Fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı... 2 gözaltı | Video

15 Eylül 2026 11:59

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda fotoğraf makinesinin içine zulaladıkları uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede bir araçta yapılan aramada, fotoğraf makinesinin içine zulalanmış vaziyette bir miktar sentetik kannobionid ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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