Pendik'te iş yerinde yangın paniği! | Video

15 Eylül 2026 08:58

Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katında bulunun iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.