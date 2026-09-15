Pendik'te iş yerinde yangın paniği! | Video
15 Eylül 2026 08:58
Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katında bulunun iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yanan iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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