Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
14 Eylül 2026 16:04
Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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