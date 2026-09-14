Video Yaşam Kucağındaki kediye şiddet uyguladı... O anlar kamerada
Kucağındaki kediye şiddet uyguladı... O anlar kamerada

Kucağındaki kediye şiddet uyguladı... O anlar kamerada

14 Eylül 2026 12:54

Bursa'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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