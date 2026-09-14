Video Yaşam Tartıştığı kadını balkonda sopa ile darp etti: O anlar kamerada
Tartıştığı kadını balkonda sopa ile darp etti: O anlar kamerada

Tartıştığı kadını balkonda sopa ile darp etti: O anlar kamerada

14 Eylül 2026 11:51

Adana'da erkek şahsın bir kadını balkonda sopa ile darp etmesi saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı. Şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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