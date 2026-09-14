'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Kozinoğlu soruşturmasında ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi | Video
14 Eylül 2026 14:32
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
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