Erzurum'da bir gizemli yol daha: Araçlar vites boştayken yokuş yukarı gidiyor... | Video
15 Eylül 2026 11:34
Erzurum Konaklı Kayak Merkezi yolunda motoru kapalı ve vitesi boşta olan araçların yokuş yukarı ilerlediği 300 metrelik yeni bir gizemli yol keşfedildi. Saha çalışması sırasında durumu fark eden araştırmacıların dron ve araçlarla yaptığı denemelerde, taşıtların kendiliğinden 60 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Gizemli yol görenlerin dikkatini çekiyor!
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