İzmit D-100'de tır duvara çarptı! Sürücü hastaneye kaldırıldı | Video 15 Eylül 2026 11:50 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.