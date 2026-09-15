Video Yaşam Polis evi bastı, o balkondan kaçmaya çalıştı: Uyuşturucu tacirinin zor anları kamerada
Polis evi bastı, o balkondan kaçmaya çalıştı: Uyuşturucu tacirinin zor anları kamerada

Polis evi bastı, o balkondan kaçmaya çalıştı: Uyuşturucu tacirinin zor anları kamerada

15 Eylül 2026 09:19

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçış denemesi kameraya yansıdı.

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İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.
Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. isimli şahıs ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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