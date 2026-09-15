Video Yaşam Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki tehlikesi büyüyor! Uzman isim uyardı: Çocuğunuz 'meta' haline gelmiş olabilir | Video
Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki tehlikesi büyüyor! Uzman isim uyardı: Çocuğunuz 'meta' haline gelmiş olabilir | Video

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki tehlikesi büyüyor! Uzman isim uyardı: Çocuğunuz 'meta' haline gelmiş olabilir | Video

15 Eylül 2026 10:45

Sosyal medya devlerinin çocukları hedef alan politikaları ABD'de milyar dolarlık tazminat davalarına konu olurken, uzmanlardan Türkiye'deki aileler için kritik bir uyarı geldi. Çocukların zihinlerini hedef alan dijital kuşatmaya dikkat çeken Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, ebeveynlerin vakit kaybetmeden atması gereken adımları açıkladı. Peki, çocuğunuzu bu gizli tehlikeden nasıl koruyacaksınız?

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