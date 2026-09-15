Video Yaşam Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı | Video

Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı | Video

15 Eylül 2026 11:30

İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

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