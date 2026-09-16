İstanbul Havalimanı’nda pilot kıyafetiyle dolaşan şüphelinin valizinden kilolarca uyuşturucu çıktı... | Video 16 Eylül 2026 09:04 Meksika’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelenen gümrük ekipleri valizinde yaptığı aramada, 23 paket halinde toplam 26 kilogram kokain olduğu düşünülen beyaz toz ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada yakalanan kişiyle Türkiye’ye gelen iki kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu ve pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekipler operasyonda 206 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, iki firariyi yakalama çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de uçakla Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'nda gelen bir yolcudan şüphelendi. Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F isimli yolcu, 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye geçiş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu. Yolcunun kabin bagajlarında yapılan aramalarda valizde bir yoğunluk tespit etti. Yapılan detaylı aramalarda 23 paket halinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler yakalanan uyuşturucu maddenin kokain tozu olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE PİLOT KIYAFETİ VARDI

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen Antonio Vıana Florez ve Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli kişileri tespit etti. Araştırma sonucu Ivan Enrique De Castro Hernandez'in üzerinde pilot kıyafeti olduğu ve 2 şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında Hernandez'in konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaları devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESLİM ETTİĞİ KİŞİDE YAKALANDI

Havalimanından çıkan diğer şüpheli A.F.H.A ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga'nın konakladığı otele giderek teslim ettiği, otelde yakalandığı bildirildi. Kabin bagajını teslim alan Astorga'nın valizinde yapılan aramalarda ise toplam ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerinin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu belirlendi. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

'KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI AMACIYLA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi, hedefleme ve takip çalışmaları neticesinde, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 kilogram 500 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Eylül 2026 tarihinde Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle ülkemize gelen bir yolcu, gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alındı. Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrollerde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilogram 340 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildi. Olayın devamında Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de tespit edildi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir şahsa teslim ettiği belirlendi. Uyuşturucu madde bulunan valizin teslim edildiği şahsın otele giriş ve çıkışları da ekiplerimizce adım adım takip edildi. Söz konusu valizi teslim alan şahsın otel odasında yapılan aramada ise 25 kilogram 160 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında iki ayrı kabin bagajında gerçekleştirilen tespit ve aramalar sonucunda toplam 51 kilogram 500 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele konuldu. Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı tespit edildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen takip ve incelemeler neticesinde, söz konusu şahsın yurt dışına çıktığı belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şahıs hakkında uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla gerekli adli süreç başlatıldı. Diğer taraftan, olayın firari şüphelilerinden birinin demiryoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkış teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar ve ilgili birimlerle gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda, söz konusu şahıs 15 Eylül 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı" ifadeleri yer aldı.