Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı

15 Eylül 2026 19:28

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, milyonluk düğünüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. ATV Haber'den Özlem Aktay, Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'ün kaçış görüntüsüne ulaştı.