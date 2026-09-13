Video Haber Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

13 Eylül 2026 19:43

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alevlere teslim oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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