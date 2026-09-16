Kayıp Büşra bebek 5’inci günde de aranıyor... 3 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi | Video 16 Eylül 2026 09:15 Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Küçük bebeğin bulunması için bölgede yürütülen operasyonlara çok sayıda ekip katılırken, arama faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bölgede 100 komando, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 7/24 esasına göre arama ve tarama çalışması gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışmalarına yapay zekâ destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeği de destek veriyor. Bölgedeki arama çalışmalarında kullanılmak üzere Yozgat'tan kadavra kriminal aracı da İncedere Yaylası'na sevk edildi. Ekipler, dağlık alanları tek tek kontrol ediyor.

O ANNE VE BABANIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet itirafının ardından gözlerin çevrildiği anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın olay sonrası ilk görüntüleri basına yansıdı.

ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı Anne Elif Balıkçı'nın son ifadesinin ardından 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 10'a yükseldi.

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında bebeğin babası Yusuf Balıkçı, annesi Elif Balıkçı ile bazı akrabaları ve bölgede çadırlarda kalan kişiler bulunuyor. Şüphelilerden veteriner hekimin daha önce serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.