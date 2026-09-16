Video Yaşam Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alındı | Video
Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alındı | Video

Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alındı | Video

16 Eylül 2026 09:27

Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen A.H.A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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