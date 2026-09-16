Sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyip hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada 16 Eylül 2026 11:24 Antalya'da sinyal kesici cihaz kullanarak aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli, cihazla birlikte yakalanıp sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu D.J, V.S. ve B.Z. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.