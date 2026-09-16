Video Yaşam Yangın süsü verilen cinayette hayatını kaybeden yaşlı çiftin evinden geriye bu görüntüler kaldı | Video
Yangın süsü verilen cinayette hayatını kaybeden yaşlı çiftin evinden geriye bu görüntüler kaldı | Video

Yangın süsü verilen cinayette hayatını kaybeden yaşlı çiftin evinden geriye bu görüntüler kaldı | Video

16 Eylül 2026 16:16

Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin evi ilk kez görüntülendi. Yangında kullanılamaz hale gelen evde yaşanan dehşetin izleri kameralara yansıdı.

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Olay, 08.09.2026 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üykü çiftinin evinde incelemeler sona erdi. Bunun üzerine evin içerisi ilk kez görüntülendi. Yangında büyük hasar gören evin kullanılamaz hale geldiği görülürken, olayın izleri görüntülere yansıdı.

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