Avcılar'da servis midibüsü kaza yaptı | Video

16 Eylül 2026 16:30

Avcılar D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.