Avcılar'da servis midibüsü kaza yaptı | Video
16 Eylül 2026 16:30
Avcılar D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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