Video Yaşam Kastamonu'da seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu | Video
Kastamonu'da seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu | Video

Kastamonu'da seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu | Video

16 Eylül 2026 15:08

Kastamonu'nun Araç ilçesinde seyir halindeyken alevlere gelen minibüs kullanılmaz hale geldi.

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Olay, dün gece saatlerinde Karabük-Kastamonu kara yolu Yeşiloca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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