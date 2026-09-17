Video Magazin Oyuncu Hande Erçel hayranlarına müjdeyi verdi: Çok heyecanlıyım!
Oyuncu Hande Erçel hayranlarına müjdeyi verdi: Çok heyecanlıyım!

Oyuncu Hande Erçel hayranlarına müjdeyi verdi: Çok heyecanlıyım!

17 Eylül 2026 20:55

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün sarışın olarak hayranlarını şaşırtmıştı. Hande Erçel, bugün bir alışveriş merkezinin açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni projesinin müjdesini de verdi. İşte Hande Erçel’in o açıklaması!

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