Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alev topuna döndü! | Video 17 Eylül 2026 16:44 Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.