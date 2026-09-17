Video Yaşam Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’ | Video
Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’ | Video

Güllü’nün ölümünde yeni ses kayıtları! İşte Tuğyan ve Sultan’ın kaçış planı: ‘Tırla Fransa’ya gidebiliriz’ | Video

17 Eylül 2026 11:19

Şarkıcı Güllü davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Türkiye’nin yakından takip ettiği dava da Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında geçen görüşme kan dondurdu. Yurt dışına kaçış planı yapan ikilinin ifadeleri öncesinde avukatlarıyla yaptıkları konuşmalar da ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu'nun ‘Tuğyan'ın planlarını anlatacağım’ sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte Tuğyan’ın cinayet sonrası kaçış planı…

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