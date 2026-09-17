Video Yaşam Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada
Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

17 Eylül 2026 10:05

Düzce’de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce-Yığılca karayolu İğneler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden silobas, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi. Yığılca istikametine giden otomobil, karşıdan gelen silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı: Operasyon kamerada 02:26
Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı: Operasyon kamerada 17.09.2026 | 10:18
Fatih’te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video 00:21
Fatih’te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video 17.09.2026 | 10:17
Adana’da müşteri gibi dükkana giren hırsız saniyeler içinde dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı: Hırsızlık anı kamerada 02:11
Adana'da müşteri gibi dükkana giren hırsız saniyeler içinde dükkan sahibinin cep telefonunu çaldı: Hırsızlık anı kamerada 17.09.2026 | 10:02
Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada 00:15
Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada 17.09.2026 | 10:01
Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü! | Video 02:02
Bakırköy’de otomobil alev topuna döndü! | Video 17.09.2026 | 09:02
Dolmabahçe Sarayı’nın önünde seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 00:59
Dolmabahçe Sarayı'nın önünde seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 17.09.2026 | 08:50
Otomobil ikiye bölündü! 2 kişi hayatını kaybetti: Elazığ’daki feci kaza kamerada 00:16
Otomobil ikiye bölündü! 2 kişi hayatını kaybetti: Elazığ’daki feci kaza kamerada 17.09.2026 | 08:47
Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi 00:46
Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi 16.09.2026 | 23:16
HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video 01:52
HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’ten test uçuşu | Video 16.09.2026 | 16:43
Avcılar’da servis midibüsü kaza yaptı -2 | Video 01:13
Avcılar'da servis midibüsü kaza yaptı -2 | Video 16.09.2026 | 16:43
Avcılar’da servis midibüsü kaza yaptı | Video 00:29
Avcılar'da servis midibüsü kaza yaptı | Video 16.09.2026 | 16:28
Şanlıurfa’da yolcu otobüsünde 17 kilo 300 gram uyuşturucu madde bulundu | Video 00:29
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 17 kilo 300 gram uyuşturucu madde bulundu | Video 16.09.2026 | 16:23
Yangın süsü verilen cinayette hayatını kaybeden yaşlı çiftin evinden geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:38
Yangın süsü verilen cinayette hayatını kaybeden yaşlı çiftin evinden geriye bu görüntüler kaldı | Video 16.09.2026 | 16:10
Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada 00:44
Otomobilin motorunun üzerinde seyahat etti... O anlar kamerada 16.09.2026 | 15:41
Bursa’da yağış sebebiyle kontrolden çıkan tır duvara çarptı! | Video 00:18
Bursa'da yağış sebebiyle kontrolden çıkan tır duvara çarptı! | Video 16.09.2026 | 15:15
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: Kaza kamerada 01:00
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: Kaza kamerada 16.09.2026 | 15:10
Polisin ’dur’ ihtarına uymadı: Kovalamaca Arnavutköy’de başladı Avcılar’da son buldu! O anlar kamerada 01:05
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Kovalamaca Arnavutköy'de başladı Avcılar'da son buldu! O anlar kamerada 16.09.2026 | 15:06
Kastamonu’da seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu | Video 00:51
Kastamonu'da seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu | Video 16.09.2026 | 15:04
Esenyurt’ta motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü: Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde kullandım | Video 02:05
Esenyurt'ta motosikletlinin ölümüne neden olan sürücü: Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde kullandım | Video 16.09.2026 | 13:38
Kağıt toplama aracı alev topuna döndü: Vatandaşların müdahalesi işe yaramadı...| Video 01:28
Kağıt toplama aracı alev topuna döndü: Vatandaşların müdahalesi işe yaramadı...| Video 16.09.2026 | 12:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA