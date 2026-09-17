Hatalı sollama yapan araç kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada
17 Eylül 2026 10:05
Düzce’de hatalı sollama yaparak şerit ihlali yapan silobas, karşı yönden gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Düzce-Yığılca karayolu İğneler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine giden silobas, hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen otomobilin şeridine girdi. Yığılca istikametine giden otomobil, karşıdan gelen silobasa çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
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