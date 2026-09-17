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Yonca Evcimik doğum gününü kutladı

Yonca Evcimik doğum gününü kutladı

17 Eylül 2026 23:56

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, bugün doğum gününü kutladı. Yonca Evcimik'in doğum gününe ünlü isimler de akın etti. Ünlü şarkıcının pastası da güne damga vurdu. İşte Yonca Evcimik'in doğum gününden dikkat çeken kareler!

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