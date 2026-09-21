Şerife Sezer ödül gecesinde rahatsızlandı! Sağlık durumunu açıkladı
21 Eylül 2026 23:49
Usta oyuncu Şerife Sezer, bugün Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ne katıldı. Kızıyla birlikte gazetecilerin karşısına geçen Şerife Sezer, rahatsızlandı. Kızı panikle ünlü oyuncuyu salona götürdü. Peki Şerife Sezer’in sağlık durumu nasıl? İşte cevabı!
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