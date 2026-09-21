Perihan Savaş ve oğlu Savaş Zafer’den yeni proje sürprizi

21 Eylül 2026 22:24

Usta oyuncu Perihan Savaş, bugün Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine oğlu Savaş Zafer ile birlikte katıldı. Perihan Savaş, burada gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ile birlikte yeni projeye başladıklarının müjdesini verdi. İşte o açıklamanın detayları!