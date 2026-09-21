Savaşın eşiğindeki Sultan Alaeddin’den Ertuğrul Bey ve kayılara tarihi davet!
21 Eylül 2026 21:35
atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından ilhamla hazırlanan Aşk ve Taht, üçüncü bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Sultan Alaeddin'in Haçlılara karşı ilan ettiği büyük cenk kararı ve Türk boylarını tek bir sancak altında toplama hamlesi dikkat çekiyor.
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