İdo Tatlıses ve çocuklarının eğlence dolu anları! Yasemin Şefkatli’den pazar sürprizi | Video
20 Eylül 2026 15:09
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından eşi İdo Tatlıses ve çocuklarının evdeki eğlenceli anlarını paylaştı. Şefkatli'nin "Pazar sporu" notuyla yayınladığı kare kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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