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Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

23 Eylül 2026 12:19

Esenyurt, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonetin şoförü Jorabel Toklobayev (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 07.25 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu Torium mevkisi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jorabel Toklobayev yönetimindeki 34 BM 1682 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kamyonet, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Türkmenistanlı Toklobayev, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Toklobayev, ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jorabel Toklobayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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