Üsküdar'da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video
24 Eylül 2026 12:33
Üsküdar'da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer'in (73) kullandığı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
00:48
Gaziantep'te deprem anı kamerada | Video 24.09.2026 | 12:11
03:27
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem kamerada | Video 24.09.2026 | 11:15
07:00
06:32
01:11
00:43
00:27
Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 23.09.2026 | 23:16
00:44
00:35
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 23.09.2026 | 17:51
01:57
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 23.09.2026 | 17:36
05:04
01:06
Kilis'te ‘Çaycılar Grubu' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 23.09.2026 | 13:43
01:28
00:58
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 12:42
01:06
01:16
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 23.09.2026 | 12:14
00:58
02:41