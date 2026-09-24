Video Yaşam Üsküdar'da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video
Üsküdar'da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video

Üsküdar'da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video

24 Eylül 2026 12:33

Üsküdar'da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer'in (73) kullandığı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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